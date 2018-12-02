Пошлины: США хотят договориться с Китаем за 90 дней

Президент США Дональд Трамп заморозил повышение тарифов на китайские товары, которое было запланировано на 1 января 2019 года. Планировалось, что сборы вырастут с 10 до 25 процентов – на 200 миллиардов долларов.

Лидеры США и Китая провели беседу "на полях" саммита G20 в Аргентине. Как сообщили в Белом доме, на достижение договоренности выделено 90 дней.

США оставляют за собой право в случае провала переговоров ввести 25-процентную ввозную пошлину, пишет "Интерфакс".