МВД сообщило подробности о женщине, которую нашли изрезанной на "Лубянке"

Женщина, найденная на станции московской подземки с ножевыми ранениями, получила их не в метро, сообщает столичное управление МВД.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на женщину на станции московского метро "Лубянка". В столичном главке МВД уточнили, что женщина сама сообщила обратившему на нее внимание полицейскому, что ранения ею получены за пределами метрополитена.

Сейчас женщина находится в Боткинской больнице со множественными проникающими колото-резаными ранами — полицейский незамедлительно вызвал скорую помощь и сообщил родственникам потерпевшей о случившемся. Идет розыск подозреваемого в нападении. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.