Стрельба на улице в Надыме: один убит, двое ранены

В городе Надым (ЯНАО) двое местных жителей вступили в конфликт с тремя мужчинами, началась перестрелка.

В ходе инцидента один человек погиб, двое были ранены. Их отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело, полиция опрашивает свидетелей.

Есть информация, что конфликт мог возникнуть из-за передела бизнеса, передает РИА Новости.