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2 декабря 201814:35

Смертельное ДТП: автобус с 39 пассажирами перевернулся в Амурской области

В воскресенье в Амурской области перевернулся автобус с 39 пассажирами. Авария произошла на 198-м километре трассы Введеновка – Экимчан, пишет РИА Новости.

Как сообщили в ГИБДД, водитель автобуса Hyundai Universe не справился с управлением при объезде строящегося моста.

В ДТП погиб один пассажир, а два пострадали.

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