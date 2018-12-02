Смертельное ДТП: автобус с 39 пассажирами перевернулся в Амурской области

В воскресенье в Амурской области перевернулся автобус с 39 пассажирами. Авария произошла на 198-м километре трассы Введеновка – Экимчан, пишет РИА Новости.

Как сообщили в ГИБДД, водитель автобуса Hyundai Universe не справился с управлением при объезде строящегося моста.

В ДТП погиб один пассажир, а два пострадали.