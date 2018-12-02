Сотрудники и посетители магазина скрутили грабителя с топором в маске кота. Видео

Камера наблюдения, установленная в магазине, расположенном на улице Юбилейной в Кривом Роге, запечатлела неудачную попытку ограбления, произошедшую в минувшую пятницу, 30 ноября.

На записи видно, как в помещение торговой точки вошел мужчина, вооруженный топором. Сохраняя инкогнито, он прикрыл лицо маской с изображением кота.

При попытке добраться до вожделенной выручки, злоумышленник был скручен сотрудниками и посетителями, после чего его передали прибывшим стражам порядка.

Как сообщают СМИ, со ссылкой на местных жителей, горе-грабитель хорошо известен горожанам – якобы он страдает психическим заболеванием и периодически устраивает различные выходки.