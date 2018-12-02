Украинский диверсант подорвался на мине: ЛНР предложила ВСУ забрать тело

Тело диверсанта, погибшего при попытке проникновения в ЛНР, народная милиция пытается передать украинскому командованию для захоронения.

Ранее украинское командование заявляло о пропаже рядового Сергея Проданюка в Донбассе.

В то же время народная милиция ЛНР сообщила о гибели пяти диверсантов, подорвавшихся на мине.

Начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий заявил, что никаких запросов о выдачи тела со стороны Украины не поступало.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек.