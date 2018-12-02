Россия, Индия и Китай хотят расширить сотрудничество

Лидеры России, Китая и Индии на встречи в рамках саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе договорились продолжать встречи на высшем уровне, а также поручили министрам иностранных дел готовить предложения для расширения сотрудничества между странами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, встреча прошла в формате "Россия — Индия — Китай" (РИК). На ней было сформулировано то, что объединяет РФ, КНР и Индию. "Прежде всего, это стремление не допускать развала многосторонних универсальных структур, которые функционируют на основе Устава ООН и заложенных в нем принципов: равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела", — указал Лавров.

В ходе встречи лидеры трех стран заявили о "нацеленности на отстаивание основ многосторонней, открытой экономической и торговой системы".

На встрече с лидерами Китая Си Цзиньпином и Индии Нарендрой Моди в рамках саммита G20 президент России Владимир Путин предложил регулярно проводить встречи в формате РИК, в частности на полях крупных саммитов и на международных мероприятиях.

Индийский премьер четко высказался против тех санкций, которые все чаще применяются США в расчете на "получение несправедливых конкурентных преимуществ", добавил Лавров.