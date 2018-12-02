Саммит "двадцатки": итоги

Саммит G20 в аргентинском Буэнос-Айресе завершен, участники подписали итоговую декларацию. Документ носит общий характер, в нем отмечен широкий перечень вопросов: от изменения климата до цифровой экономики. Но, как подчеркнул президент России Владимир Путин, важно уже то, что этот документ есть. Ведь сам вопрос о его подписании был одной из главных интриг встречи. Несмотря на то, что итоговый документ задает общее направление дальнейшей работы, на саммите обсуждались вполне конкретные вопросы. Многие из них касались проблем мировой экономики. В частности, говорили о торговых противоречиях, которые тормозят глобальный рост.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги работы саммита, отметил, что большинство потерь в мировой торговле происходят из-за различных ограничений: тарифных, санкционных и пр. Несмотря на то, что эти противоречия не устранены, такие встречи полезны хотя бы тем, что спорящим между собой странам становится понятен общемировой тренд, они узнают мнение коллег из других стран. Поэтому одним из самых актуальных вопросов стала работа ВТО — необходимость ее реформирования признали большинство участников саммита. По их мнению, действующая система справляется далеко не со всеми задачами. И это также отражено в итоговой декларации.

Президент Аргентины, где проходил саммит, Маурисио Макри считает, что есть большая необходимость модернизировать ВТО, устранить бюрократические препятствия, а также усовершенствовать механизм разрешения торговых споров. "Сейчас сторонам приходится тратить очень много времени, и этот процесс вызывает раздражение у тех, кто чувствует себя ущемленным в торговых конфликтах. Генеральный секретарь ВТО Роберто Азеведо увезет отсюда целый ряд рекомендаций", — сказал Макри.

Предполагается, что предложения по совершенствованию механизмов работы ВТО будут сформулированы на площадке саммита G20, который пройдет в Японии в июне 2019 года.

На саммите было уделено особое внимание и еще одной экономической организации. Страны G20 высказались за укрепление Международного валютного фонда. "Мы говорили о том, что нужно укреплять институт МВФ, включая необходимость капитализации фонда с тем, чтобы он мог решать вопросы помощи странам, в том числе с развивающимися экономиками или которые попали в сложные финансовые ситуации", — подытожил эту часть работы саммита первый вице-премьер — министр экономики РФ Антон Силуанов. По его словам, у фонда должно быть достаточно ресурсов для поддержки стран, испытывающих финансовые трудности. И Россия готова принять участие в докапитализации МВФ. При этом Силуанов отметил, что организация должна играть более значимую роль в координации политики стран и давать свои оценки тем решениям, которые принимаются, и которые носят ограничительный, протекционистский характер.

Еще одной интригой нынешнего саммита стала встреча лидеров США и Китая. Их беседа готовилась несколько недель, однако вопрос о том, смогут ли Дональд Трамп и Си Цзиньпин прийти к какому-либо общему знаменателю, до последнего момента оставался открытым. Однако ожидание оправдалось. Лидеры двух стран договорились о перемирии в торговой войне. В частности, Соединенные Штаты с 1 января 2019 года не будут вводить дополнительные пошлины на китайский импорт. Вашингтон и Пекин продолжат вести переговоры, стремясь к заключению соглашения между странами.

Российская сторона провела на полях саммита ряд плодотворных встреч. В частности, президент Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Обсудили наращивание инвестиций со стороны королевства в российские проекты. Объем вложений уже превысил два миллиарда долларов, и в течение ближайшего года сумма должна удвоиться. Кроме того, договорились продолжить сотрудничество и в рамках формата "ОПЕК плюс".

"У нас есть договоренность продлить наше соглашение. Какая бы окончательная цифра ни появилась при совместном решении, мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать", — отметил Владимир Путин.

Уже после окончания саммита Владимир Путин провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Главная тема — укрепление торговых связей и рост экономического сотрудничества. В итоге заключен целый ряд соглашений и контрактов. Главное — договоренности по мирному атому и энергетике. Кроме того, участники российской делегации и, в частности, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), продолжили диалог с ближневосточными и азиатскими инвесторами.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о прошедших встречах с китайскими и японскими коллегами: "В рамках инфраструктурного плана, который был представлен Россией, обсуждается более 100 инфраструктурных проектов в рамках различных правительственных комиссий. Мы представили эти проекты китайским и японским партнерам и планируем, что они сумеют массово нарастить инвестиции, в том числе, в инфраструктуру в России".

Этим число заключенных соглашений и договоров не ограничивается. Однако главное, чего удалось достигнуть на прошедшем саммите — не количество подписанных документов. Саммит показал готовность крупнейших стран искать совместные решения и двигаться в одном направлении для улучшения глобальной ситуации. Ритм был задан хороший, и теперь важно с него не сбиться.