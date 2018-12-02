Лавров о киевской провокации и поступке Трампа: слишком много совпадений

Глава МИД России Сергей Лавров не готов "даже загадывать", когда теперь может состояться полноценная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом министр заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Текст интервью Лаврова и его ответов на отдельные вопросы опубликован на сайте российского МИДа.

На вопрос о возможной синхронизации провокации украинских военных в Керченском проливе с отменой Трампом планировавшейся встречи с Путиным в Буэнос-Айресе Лавров ответил: он "не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений", однако в последнее время "стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики".

Например, сейчас, отметил глава МИД России, премьер-министр Британии Тереза Мэй "почти уже выйдя из Евросоюза, требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении".

"Мы уже хорошо знаем наших партнеров", — отметил Лавров, добавив, что их адекватность в контексте решения актуальных и серьезных задач "вызывает огромные вопросы". Борьба с настоящими, невымышленными угрозами, по словам Лаврова, нисколько не выигрывает, будучи "принесенной в жертву конъюнктурным, геополитическим соображениям".

Тем временем помощник российского президента Юрий Ушаков в той же программе рассказал, что отмененная встреча Путина и Трампа в дни саммита "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе была полностью подготовлена. По словам Ушакова, были согласованы время и место проведения встречи, в принципе обговорены вопросы, которые президенты могли бы обсудить прежде всего.

После твитов Трампа об отмене встречи с Путиным американская сторона пыталась связаться с представителями России по телефону, чтобы "дополнить то, что заявил Трамп в "Твиттере", добавил Ушаков. Представители США, по его словам, "подтвердили, что контакты прерывать нельзя", и в отсутствие встреч лидеров надо продолжать общение "на более низких уровнях".

Помощник президента отметил: теперь снова предстоят переговоры для того, чтобы подготовить новую встречу Путина и Трампа. Российская сторона — а также, надеется Ушаков, и американская — усиленно готовилась и к возможной встрече лидеров в Париже и в Буэнос-Айресе. Однако реализовать ни первую, ни вторую возможность не удалось — и не по вине Москвы.

На вопрос, состоится ли встреча Путина и Трампа только при условии освобождения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и моряков, о которых писал в "Твиттере" Трамп, Ушаков ответил: "Этого я не знаю".