Биатлонистка Миронова победила в гонке преследования на этапе Кубка IBU

На первом этапе Кубка IBU, который проходит в шведском Идре, состоялась гонка преследования среди женщин. Российская биатлонистка Светлана Миронова финишировала первой, показав результат 32 минуты 57 секунд.

Второе место заняла представительница Швеции Ингела Андерссон (+17,5). Тройку лучших замкнула россиянка Анастасия Морозова (+21,7).

В десятку сильнейших также попала ее соотечественница Екатерина Мошкова.