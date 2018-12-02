Два ножа и топор: мужчина убил на кухне мать, еще одну женщину и себя

Психически нездоровый 24-летний житель Киева убил двух женщин, в том числе свою мать, а затем покончил с собой.

Как сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы, трагедия произошла в доме на Васильковской улице. На кухне квартиры, где предполагаемый убийца жил со своей матерью, полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями. Одна из них — 53-летняя мать умершего, личность второй устанавливается.

В квартире был проведен обыск, в ходе которого найдены два ножа и топор со следами крови. Они изъяты как вещественные доказательства. По этому факту возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.