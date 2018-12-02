Путин "на пальцах" объяснил Меркель и Макрону инцидент в Керченском проливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поняли позицию России по украинской провокации в Керченском проливе. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" Лавров рассказал, что Владимир Путин объяснил ситуацию президенту Франции и канцлеру ФРГ лично.

"Президент России на встречах с Макроном и Меркель "на пальцах" показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить", — отметил министр.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что Путин "именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные". По словам Ушакова, Путин, Макрон и Меркель на полях саммита G20 в Аргентине поговорили "достаточно подробно".

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники задержали нарушителей. Российский суд арестовал украинских моряков и сотрудников СБУ, находивших на борту.