"Краснодар" всухую переиграл "Урал" в матче РПЛ

Матчем между "Краснодаром" и екатеринбургским "Уралом" продолжился 16-й тур чемпионата России по футболу. Хозяева поля выиграли у гостей со счетом 2:0. Победный гол забил форвард "быков" Магомед-Шапи Сулейманов.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. После перерыва Магомед-Шапи Сулейманов отправил мяч в ворота Ярослава Годзюра. Чуть позже Иван Игнатьев удвоил преимущество хозяев поля. Гостям отыграться не удалось.

"Краснодар" продолжает занимать второе место в чемпионате РПЛ, набрав 32 очка после 16 матчей. "Урал" остался на шестой строчке в турнирной таблице (22 балла, 16 игр).