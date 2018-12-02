В Париже "желтые жилеты" атаковали дипломатические машины

Манифестанты в Париже повредили около 10 автомобилей дипмиссий. Поскольку они прошли по улице, где находится посольство Грузии, оказался поврежденным и автомобиль грузинского посольства, который, впрочем, был застрахован, передает РИА Новости.

Также сообщается, что в коммуне Арль в ночь на воскресенье погиб автомобилист из-за баррикад "желтых жилетов". Образовалась 10-километровая пробка, в фургон врезался грузовик, а в него – легковой автомобиль, передает ТАСС.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Пострадали не менее 133 человек, задержано 420.