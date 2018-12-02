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Ситуация на Украине 38 минут назад
На закаленных жителей Донбасса угрозы Киева не действуют
В Донбассе вдоль границы с областями, находящимися на военном положении, — обычная жизнь. Конечно, бдительность повышена, но все же до киевского сумасшествия далеко.
Донбасс. Главное военное событие последних дней — попытка прорыва большой украинской диверсионной группы в луганском направлении.
Луганские военные объясняют: начальство в Киеве требует от своих солдат хоть каких-то успехов на фронте.
"Мы не стреляем, они какое-то время наблюдают. Им кажется, что здесь никого нет. Они пытаются приблизиться, захватить наши позиции. Не получилось в одном месте, пробуют в другом, постоянно ищут слабые места, где можно пересечь линию соприкосновения, уйти в тыл к нам, зайти, отсечь пути подвоза, где люди у нас меняются, еду подвозят, окружить и объявить свою крупную победу", — рассказал Джафар, командир батальона народной милиции ЛНР.
В тыл ЛНР по команде начальства прорывались не авантюристы-националисты, а штатная диверсионная разведгруппа.
Тело одного из украинских диверсантов доставили в морг города Стаханов. На военном — форма Вооруженных сил Украины.
Это далеко не первая за год, диверсионная группа под Луганском. Ни одна не прошла.
Теперь Киевом объявлено военное положение. К возможным атакам готовятся и в Донецке, в том числе и гражданская оборона.
"Все диспетчерские службы по всем отраслям, по всем ведомствам, по всем предприятиям взаимодействуют. Есть городской штаб, который готов молниеносно среагировать на любые провокации или возникновения любых аварийных ситуаций", — заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Тем временем участились случаи переездов людей из Украины в Донбасс и по экономическим соображениям, и по политическим мотивам. Ирина Дегтярюк — учительница из Днепропетровска — теперь с дочерью — в Горловкею.
"Здесь нас приняли великолепно, мне предоставили работу по специальности. В школе есть все условия для детей. Намного лучше, чем было на Украине", — говорит женщина.
"Уважаемые граждане! МЧС ДНР напоминает: в случае артиллеристского обстрела используйте защитные сооружения — подземные переходы, паркинги, подвалы зданий, рельеф местности. При нахождении на улице не поддавайтесь панике, берегите вашу жизнь и жизнь ваших близких". К таким предупредительным объявлениям в Донбассе привыкли. Никто валом не скупает спички и соль, работают обменные пункты. Супермаркеты забиты товарами.
Сотрудник одного из них Артем Семенов показывает: у них всегда есть свежее мясо. "Экзотические фрукты из-за сложной перевозки к нам, может, не всегда привозят, но их не каждый берет. Есть все, кроме этих маленьких вещей", — говорит он.
Вся продуктовая экзотика — на рынках. "У нас все даже дешевле, чем при Украине покупали", — отмечают местные жители.
Елена Козырева торгует белорусскими сырами, говорит, к ней ходят только за свежим товаром — никаких запасов. "В основном покупки каждодневные. Украинского товара у нас уже давно нет на рынке, а белорусские поступают регулярно", — сказала продавщица.
Тема объявленного Киевом военного положения людей раздражает. Они считаю, что это не решение вопроса.
Впрочем, Украину здесь не боятся. Люди уверены, что угрозы Киева уже ничего не значат. "У нас уже такие закаленные люди, что они вообще на это не реагируют, просто советуются друг с другом, как обойти эту неприятность", — говорят местные жители.
Такая картина складывается не только в Донецке, Луганске, но и в Донбассе в целом.
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