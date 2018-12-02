"Лохи": Пригожин заявил, что фанатам Шнура "не хватает того самого"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает неадекватными нынешние штрафы за нецензурную брань в публичных местах. Штрафы за "мат в публичных местах как хайп" должны начинаться от 10 миллионов рублей, заявил он радиостанции "Говорит Москва".

В качестве примера он привел фанатов группы "Ленинград", скандирующих нецензурные тексты вместе с лидером коллектива Сергеем Шнуровым. "Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур", — сказал Пригожин.

Он также коснулся темы массовой отмены концертов российских исполнителей, в частности, задержания рэпера Хаски в Краснодаре во время уличного выступления на крыше автомобиля. По мнению Пригожина, причиной могло быть желание привлечь внимание к музыкантам, когда "сами продюсеры подобную историю провоцируют и играют в "запрещенку". По другой версии, не были распроданы билеты на концерт, и они "сымитировали эту историю", выйдя на улицу и "подтянув полицию".

Ранее рэпер Хаски провел четверо суток под арестом в Краснодаре: он забрался на чужой автомобиль и стал исполнять на крыше машины одну из своих песен. Музыканта признали виновным в мелком хулиганстве и приговорили к 15 суткам ареста, но спустя четыре дня суд отменил свое решение. Несколько концертов музыканту пришлось отменить.

Всего в последние несколько недель в разных регионах страны были отменены сразу несколько концертов современных исполнителей — помимо Хаски это коснулось репера Элджея (Алексея Узенюка), групп IC3PEAK и "Френдзона".