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2 декабря 201821:15

Погромы в Париже: Макрону остается надеяться, что "Акт 4" не состоится

Автор: Дмитрий Киселёв

В Париже — восстание. Повод явно несоразмерен — микроскопический рост цен на моторное топливо, а на улицах — масштабные погромы, целое войско полиции, дым, стрельба, кровь, облака слезоточивого газа, брандспойты, несмолкающие сирены и битое стекло. Честно говоря, смахивает на "цветную" революцию в американском экспортном исполнении. И все — после того, как президент Макрон заявил о нужности европейской армии.

Цены на бензин во Франции хоть и более чем вдвое дороже, чем в России, но далеко не самые высокие в Европе. Например, у немцев, греков или голландцев они еще выше — процентов на 15. Но на улицу там никто не бежит. А во Франции — уличное насилие. И Макрона — в отставку! Все, словно по учебнику Шарпа. Плюс координация протестов в соцсетях и вирусные ролики вроде как от лица простых французов — с призывом выйти на улицу. Плюс броское название у протестного движения — "Желтые жилеты".

И вправду, разве могут американцы стерпеть альтернативу НАТО в Европе? Думайте что хотите, но первая волна топливных бунтов прокатилась по Франции уже спустя неделю после заявления Макрона о необходимости создания европейской армии. А сейчас — все острее и острее. Ярость протестующих столь велика, что и нашим коллегам-журналистам достается крепко. Так, во время съемок этого репортажа пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.

Автор: Дарья Григорова

Там, где появляются "Желтые жилеты" — только хаос, дым, и огонь. Такой подготовки к Рождеству Париж еще не видел. Настоящая уличная война. "Желтые жилеты" пытаются защитить свои позиции около Триумфальной арки, в ответ — слезоточивый газ. Символ Франции полиция буквально утопает в едком дыму. Сначала центр столкновений — именно Триумфальная арка. Здесь протестующие начали собираться маленькими группами еще с 9 утра. И сразу было ясно: пришли не митинговать — драться.

Полиция в ответ применяет весь свой арсенал. Гранатометы, заряженные снарядами с газом, стражи порядка направляют прямо в толпу. Такое попадание грозит в том числе ушибами и порезами. Одна из гранат угодила и в нашу съемочную группу. Но выкурить протестующих из-под арки не получается. "Желтые жилеты" у Вечного огня под разрывы снарядов поют революционную "Марсельезу". Некоторые залезают на самых верх. А прямо на стенах арки — оскорбления в адрес президента Макрона.

На одну из прилегающих улиц, на которой — самые тяжелые столкновения, выезжает водомет. Полицейские используют его как прикрытие. На широкой Avenue Foch возводят баррикаду и зажигают покрышки. С прибытием полицейских разыгрывается настоящее сражение. Правоохранители обороняются на горке, "Желтые жилеты" берут ее штурмом. Появляются первые раненные. Число пострадавших уже перевалило за сто человек. Известно, что один из них находится в коме.

"Желтые жилеты" готовят боеприпасы, разбирают городские клумбы. Вскоре все это полетит в голову полицейским. Со стороны кажется, что нет ни единого плана, ни лидера, ни четкой организации. "Желтые жилеты" действуют как будто бы стихийно.

Черный едкий дым заполнил центр Парижа. На одной из улиц горят сразу три автомобиля. Пожарные приехали их тушить, но протестующие их не подпускают.

Эту акцию назвали театрально – "Акт 3". Мобилизацию сторонников по всей стране "жилеты" объявили еще 24 ноября. С тех пор в таких акциях протеста, проще говоря, погромах, поучаствовали 106 тысяч человек. Информацию распространяют через соцсети и мессенджеры.

Спустя восемь часов после начала столкновений полиция начинает оттеснять протестующих все дальше от площади l’Étoile. "Желтые жилеты" возводят баррикаду на одной из улиц из всего, что попадается под руку: это ограждения, стройматериалы, даже общественный туалет. Полиция перешла к решительным действиям.

В тылу протестующих появляется полицейский автомобиль — его сразу же закидывают камнями. В результате погромы охватывают весь туристический Парижа. Автомобили и магазины горят в 13 точках города — от района Эйфелевой башни до Лувра. "Желтые жилеты" врываются в бутики на знаменитой Rue de Rivoli. Сносят ворота в сад Tuileries, что перед Лувром, и устраивают там костер. На узких улочках переворачивают и поджигают автомобили.

Шокированным парижанам остается только надеяться, что не произойдет взрыв. Ущерб от предыдущей манифестации мэрия Парижа оценила в 1 миллион евро, в этот раз сумма будет явно больше. И это, не считая убытков частных коммерсантов: владельцев аптек, автосалонов и кафе. Гостиничный бизнес бьет тревогу — из-за "Желтых жилетов" туристы массово отменяют бронирования.

"Франция очень сильно изменилась. Я хочу вам сказать, что сегодня я бы хотел быть русским и жить в России. Несмотря на то что мы слышим здесь о Путине, Макарон — вот кто настоящий диктатор. Но мы не хотим слушать его указания", — сказал один из полицейских.

"Франция изменилась" — это про политику Макрона, который обещал всем новую страну — без бюрократии, безработицы и вечных забастовок. Теперь ясно, что у "президента богатых", как его называют французы, ничего не получилось. То же, что привело его к власти, теперь вынуждает уйти. Президенту теперь остается надеяться, что "Акт 4" не состоится.

Текст: "Вести недели"

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