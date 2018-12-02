Движение поездов по СвЖД восстановлено

Ремонтники полностью восстановили движение составов на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги. Железнодорожникам пришлось восстанавливать габарит одного из путей и контактную сеть, пишет ТАСС.

Вечером 30 ноября на перегоне сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда, в том числе цистерны с мазутом. Свердловская железная дорога извинилась перед пассажирами четырех поездов, которые были задержаны в пути из-за аварии.

Пострадавших при аварии нет, а экологии не нанесено никакого ущерба. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности.