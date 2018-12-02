В Берлине участникам Исламской конференции предложили свиную кровь

Исламские организации возмущены организацией питания на 12-й Немецкой исламской конференции в Берлине, проходящей под эгидой министерства внутренних дел ФРГ: в качестве закуски среди прочих блюд гостям предложили кровяную колбасу, приготовленную из свинины и свиной крови. При этом религия запрещает верующим мусульманам употреблять свинину и продукты, содержащие кровь животных.

Это уже не первая исламская конференция в столице Германии, на которой на закуску предлагается свинина, недоумевает в "Твиттере" журналист турецкого происхождения Тункай Оздамар. "Какой сигнал посылает этим МВД Германии?" — спрашивает он. И добавляет: "Было бы неплохо проявить немного уважения к мусульманам, которые не едят свинину".

Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.

Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?

Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29 ноября 2018 г.



При этом кровяная колбаса была лишь одним из доступных вариантов закусок, отмечает немецкая газета Die Welt. Однако, возмущаются критики, при искусственном освещении некоторые из мусульман могли не распознать ее и по ошибке съесть.

Представитель МВД Германии в связи с этим отметила, что при выборе блюд принималось во внимание многообразие религий участников конференции. Меню состояло из 13 разных блюд — как халяльных, так и вегетарианских, а также мясных и рыбных, не считая напитков. "Если предложенный выбор задел религиозные чувства отдельные лиц, мы сожалеем об этом", — добавили в ведомстве.