Назарбаев рассказал о дружбе с Путиным и схожести казахов с русскими
1 декабря Казахстан широко отметил государственный праздник — День Первого Президента Республики. Он установлен в 2012 году в честь Нурсултана Назарбаева — бессменного лидера казахского народа уже почти три десятка лет.
1 декабря 1991 года в республике прошли первые президентские выборы, на которых победил Назарбаев. В последующие годы он еще пять раз подтверждал свои полномочия на всенародном голосовании.
В день праздника на площади перед Акордой — резиденция Нурсултана Назарбаева в Астане — состоялась торжественная церемония поднятия штандарта президента Республики Казахстан.
- Нурсултан Абишевич, каким вам видится будущее Казахстана, азиатского региона и мира в целом? Куда все катится, к чему идем?
- Это неблагодарное дело говорить о будущем — мы не пророки. И если можно от этого отойти, можно сказать, что будущее известно только Создателю, который создал этот мир, всех нас. Как мы видим Казахстан? Его нельзя видеть в отрыве от наших центральноазиатских соседей, от России, с которой у нас огромная протяженность границ, и от Китайской Народной Республики тоже. Почти 2000 километров границ. От их развития, состояния будет зависеть все. Говорят, если ты засеял свою землю, а у соседа растет сорняк, у тебя тоже будет сорняк. Поэтому желать соседям, с которыми мы торгуем, развития очень важно. Так что от многих составляющих зависит. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы сможем сделать так, чтобы быть в разряде 30 государств, — отметил Назарбаев.
- Есть факторы, которые влияют на будущее, например, фактор вашей личной дружбы с Путиным. Ваши отношения с ним можно назвать личной дружбой?
- Да, можно.
- Это тоже фактор, который влияет на будущее всей Евразии?
- Здесь, можно сказать, особый случай. Как только Владимир Владимирович Путин в 2000-м году пришел в политику, я с первых дней контактирую с ним, мы решаем вопросы, причем пришлось решать очень сложные вопросы совместно. Это определение общей границы — 7 тысяч 500 километров. Каждый метр, каждый километр надо было описать. Помните, с Китаем сколько? Сто лет не могли решить этот вопрос! И точно так же не могли провести границу в Каспийском море. И это были непростые вопросы. Допустим, проблема космодрома Байконур. И все это решилось благодаря доверию, добрым отношениям с Владимиром Владимировичем, которые продолжаются до сегодняшнего дня. И все вопросы интеграционные, которые происходили за это время и в СНГ, и в ЕврАзЭс. Взаимоотношения с нашими соседями разными бывают. И мы решаем все вместе, в нашем интеграционном объединении. Безусловно, Россия занимает центральное место. И по человеческим ресурсам, и по экономике. Поэтому эти отношения помогают сегодня. Я уже заявлял, что межгосударственны отношения России и Казахстана являются вообще эталоном, примером. Если бы такими были отношения между многими соседями в мире, мы бы не имели таких трудностей, которые сейчас переживаем.
- Расскажите, вы по-прежнему за столом поете советские, русские песни?
- А вы?
- Да.
- Я вырос на них.
- Это то, что объединяет русских и казахов духовно?
- Да. Мы отсюда можем перейти на другую тему. Я воспитывался в двух культурах – родной казахской и русской. Так получилось в наше время. Мы выросли в советское время. Были единая страна и единое понимание. Были комсомол и партия. Был энтузиазм. Была молодость. Мы пели песни. Все эти песни за душу хватают до сих пор. Много их разных. Русские песни певучие, как раздолье, как поле, как река, как волны. И казахские песни певучие. Один американский гость у меня спросил, почему так громко кричат, когда песни поют? Есть же микрофон. Посмотрите, какая у нас степь, ответил я. Едет казах по этой широкой степи и поет на все раздолье, чтобы песню слышали. Так что у нас есть в этом схожесть.
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