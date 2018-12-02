Шестеро украинцев с пистолетами и автоматами задержаны в Тбилиси

МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси в ходе спецоперации в гостиницах "Гуру" и "Альянс" были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

У задержанных изъяты пистолеты "Макаров" и "Беретта", самодельный огнестрел и различные боеприпасы.

Начать расследование. МВД Служба госбезопасности Грузии устанавливают связь между задержанными и политическими событиями в стране, передает "Интерфакс".