40 градусов: Шахрин рассказал о разборках на борту самолета S7

Солист группы "Чайф" Владимир Шахрин прокомментировал инцидент на борту самолета S7.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, летевшего в воскресенье утром из Новосибирска в Екатеринбург, сломалась система кондиционирования. На протяжении всего полета температура воздуха либо повышалась до плюс 45—50 градусов, либо резко понижалась. По словам Шахрина, когда он подносил руку к решетке кондиционера, ее обжигало горячим воздухом.

"Это была баня!" — поделился впечатлениями от полета Шахрин в эфире "Пятого канала".

Пассажиров приводили в чувство с помощью нашатырного спирта и влажных полотенец. Ни стюардессы, ни командир корабля не смогли дать внятных объяснений случившемуся. Причем пассажиров, которые пытались отказаться от полета в жарком салоне, сотрудники компании заверили, что после взлета температура нормализуется.

По словам лидера "Чайфа", это был самый ужасный полет в его жизни.

В S7 прокомментировали инцидент на борту самолета компании. "Идет разбирательство причин некомфортных температурных условий", — говорится в сообщении авиакомпании, которое цитирует ТАСС. Этим рейсом группа "Чайф" возвращалась в Екатеринбург после гастролей. Требовать компенсации из-за неудобств музыканты пока не планируют.