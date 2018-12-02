ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом", не реализовав пенальти

Футболисты "Ростова" в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу приняли на своем поле московский ЦСКА. Команда Валерия Карпина в случае победы могла обойти армейцев в турнирной таблице РПЛ, но не воспользовалась шансом, сыграв нулевую ничью.

В первом тайме опаснее смотрелись хозяева поля, однако надежная игра вратаря гостей Игоря Акинфеева не позволила ростовчанам открыть счет. После перерыва армейцы заработали пенальти, но Никола Влашич не смог переиграть Сергея Песьякова.

В концовке встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-синих Иван Обляков, однако хозяева поля не успели воспользоваться численным преимуществом. Матч так и закончился со счетом 0:0.

ЦСКА сохранил третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Ростов" остался на пятом месте с 24 баллами.