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2 декабря 201820:58 Алексей Баранов

Оказалось, что в Тюмени и Грозном жить лучше, чем в Москве

Финансовый университет при Правительстве России обнародовал результаты масштабного исследования качества жизни в крупных российских городах. На первом месте по уровню комфорта — Тюмень. Второе место — у столицы Чеченской Республики города Грозный. Как Чечне менее чем за 20 лет удалось из руин превратиться в цветущий и безопасный город?

За пять минут этого воздушного путешествия будут три остановки на противоположных берегах высокогорного озера Кезенойам. Стальной трос натянут на высоте около ста метров над покрытой льдом водной гладью. Финиш — прямо у современной гостиницы, работающей круглогодично.

Гости приезжают на границу Чеченской Республики с Дагестаном даже из самых отдаленных российских регионов. "Здесь очень хороший сервис, европейского уровня", — говорит Евгений, турист из Свердловской области.

Евгений рассказывает нам про совершенно прозрачную хоккейную площадку, разбитую прямо на льду этого красивейшего озера. Многолюдно и зимой здесь стало после того, как асфальтовую дорогу — таковой здесь не было даже в советское время — довели прямо до гостиничного комплекса.

Десятки, если не сотни, километров дорог с самым современным покрытием появляются в республике ежегодно. Закупили только технику — все необходимое для производства дорожного покрытия всех, в том числе и самых лучших по мировым стандартам, марок добывают в республике. Асфальтовый завод работает практически круглосуточно.

Республика, рассказывает нам ее глава Рамзан Кадыров, уже не первый год практически полностью обеспечивает себя и многочисленных гостей продовольствием.

Только одна кондитерская фабрика производит более тридцати наименований кондитерских изделий. Мармелад, конфеты и печенье отсюда можно купить и в соседних регионах. Оттуда, в свою очередь, в Чеченскую Республику приезжают специалисты, помогающие и дальше расширять ассортимент.

"Мы разрабатываем линейку нового мармелада, полезного для детей, с биоэлементами. Сейчас широкая публика массово нацелена на оздоровление нации", — отметила Лариса Полозова, ведущий технолог кондитерской фабрики.

По этой же причине на другом производстве, где в день перерабатывают до трех тонн самого свежего мяса, вообще решили отказаться от складов хранения. Колбасы, другие мясные изделия и полуфабрикаты сразу развозят по магазинам.

К такому, без преувеличения, великолепному Грозному давно привыкли и жители республики, и многочисленные гости. А это уже Аргун. Высотки, конечно, пониже, чем в столице, но от этого небольшой город абсолютно не кажется менее красивым, скорее, более уютным. В некотором роде даже камерным.

В аудиториях Чеченского государственного университета теперь все чаще слышна иностранная речь. Индус Саид — один из более чем ста граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, которые решили получить высшее образование в России, в Грозном.

"Я слышал, что здесь очень хорошее образование. Здесь совсем другая атмосфера", — говорит Саид.

В соседнем корпусе — все наоборот. Экономику преподает Амир, который по специальной республиканской программе несколько лет учился в Великобритании.

"Образование в республике на подъеме. Огромный потенциал у студентов есть. Все-таки это ребята, которые выросли в послевоенные годы. У них огромные возможности", — отметил Амир Байсултанов, старший преподаватель кафедры налогообложения ЧГУ.

Идея главы республики сегодня воплотилась в тысячи голов зубров, лосей, оленей, косуль и верблюдов, которые живут на сотнях лесных гектаров в Гудермесском районе. Они уже дают потомство, ведь их подкормкой и в случае необходимости оказанием ветеринарной помощи занимаются опытные егеря.

Любимец всей республики — пятилетний Рахим из Дуба-Юрта. Он стал знаменит на всю Россию, когда за два с небольшим часа без остановки отжался более четырех тысяч раз. Первым делом Рахим стал кумиром воспитанников дубаюртовского детского сада, где работает его родная тетя.

Среди поклонников мальчика теперь и Рамзан Кадыров. Глава республики пригласил юного спортсмена на совместную тренировку и лично приехал поздравить, когда комиссия Книги рекордов России фиксировала рекорд Рахима. После официального признания рекорда пятилетний Рахим становится самым юным почетным гражданином Чеченской Республики.

Без спортивной подготовки, конечно не обойтись и участникам легендарного ансамбля танца "Вайнах" — самого, пожалуй, известного в России и мире чеченского творческого коллектива. Гастроли за границей обязательно чередуют с выступлениями в российских регионах. Полуторачасовые концерты везде проходят с неизменным аншлагом.

А в теплое время года ансамбль любит выступать и под открытым небом. Прямо на склонах живописнейших кавказских гор. Тех самых, которые столетиями дают вдохновение и силу всем народам, проживающим в этом красивейшем российском регионе.

Текст: "Вести недели"

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