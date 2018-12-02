На "лохов" Пригожина Шнур ответил стихом про Валерию и "пропитую рожу"

Музыкант Сергей Шнуров ответил стихотворением продюсеру Иосифу Пригожину, который ранее раскритиковал нецензурные тексты и фанатов группы "Ленинград". По мнению Пригожина, "когда 80 тысяч лохов стоят и вместе со Шнуром поют три буквы", это сразу наводит на мысль, что фанатам "не хватает того самого, о котором говорит Шнур".

Штрафы за "мат в публичных местах как хайп" должны начинаться от 10 миллионов рублей вместо нынешних 50 тысяч, убежден Пригожин.

Свое стихотворение Шнуров опубликовал в "Инстаграме" (возможны нецензурные комментарии). Музыкант, раз уж "на русском языке петь плохо", обещает теперь "слушать Валерию": в песнях супруги Иосифа Пригожина, по словам Шнура, "все чистенько" и "во славу божию", а сам он, видимо, "был не прав, что пел как слышится".