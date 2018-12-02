Захарова – Порошенко: Россия защищает Европу от варварства и милитаризма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко об агрессивных планах России. Порошенко уверен, что российские войска готовятся к захвату Мариуполя и Бердянска.

Не Украина, а "Россия защищает Европу от варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", написала Мария Захарова.

Захарова также напомнила о высказывании экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который в интервью немецким журналистам заявил, что Украина пытается втянуть Германию в войну.

Украина ввела военное положение в десяти областях. Поводом послужила провокация украинских ВМС в Керченском проливе, когда три корабля пересекли госграницу РФ без разрешения и совершали опасные маневры.

Об особой миссии Украины по защите Европы от "агрессии, варварства и милитаризма" России Порошенко заявил 21 мая 2016 года.