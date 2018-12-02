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2 декабря 201821:45

Страсти в Киеве: "300 спартанцев" по-украински и "Камчатка" для депутата

Автор: Дмитрий Киселёв

Удивительно, но бесславный рейд украинских катеров в российские территориальные воды чудесным образом позволил Порошенко ввести в десяти областях Украины военное положение. Прежде всего, приграничные с Россией области — те, где и русский язык более живуч, и каноническая Православная Церковь, где и население труднее взять в канун президентских выборов под контроль. Порошенко хотел ввести военное положение на 60 дней и по всей стране.

Все было заготовлено заранее. И даже газета "Урядовый курьер" уже официально опубликовала указ Порошенко о 60-тидневном военном положении для всей страны. Именно за это время Порошенко хотел подправить свой рейтинг и, если получится, решить, идет ли он на выборы главы государства. Но Верховная Рада уполовинила аппетит олигарх-президента — лишь на 30 дней и лишь полстраны теперь на военном положении.

Для всех на Украине очевидно, что это — предвыборный ход Порошенко. Рейтинг у него микроскопический. Но не стоит недооценивать шансы Петра Алексеевича сохранить власть. За эти тридцать дней он рассчитывает запугать несогласных, разгромить самых активных, создать на этих территориях свои структуры, которые фальсифицируют результаты голосования. Пока — 30 дней. Но потом — новая провокация и продление. Почему нет? Опыт имеется. Верховная Рада готова. И Запад готов. Тест пройден. Украина терпит.

Автор: Антон Лядов

В центре студии — депутат Украины. Тот, кто вскакивает с кресла со словами "Ты, чо?!" — заместитель министра. Замминистру Украины по вопросам неподконтрольных территорий Грымчаку, который, как заметили в соцсетях, явно почувствовал себя героем фильма "300 спартанцев", не понравилась версия депутата, что в инциденте в Керченском проливе не была заинтересована Россия.

Если посмотреть остальные украинские каналы, можно понять, что в сломанной пластмассовой тумбе в этой полемике нет ничего удивительного. Всю неделю с момента произошедшего в Керченском проливе журналисты, политики, давали понять: Россия хочет войны.

В Днепропетровской области отрабатывают наступательную операцию. Невидимые броневики 93-й бригады. Невидимые потому, что, по легенде, их не должны видеть с противоположного берега, который — метрах в 20 за клубами дыма.

Президент Порошенко на морозе выступал 15 минут, и уши начали отмерзать уже после вступления: вот он пытается отогревать их перчаткой в момент паузы. Курс на военное положение, выбранный самим Порошенко, не предусматривает ни шапки на верховном главнокомандующем, хотя бы как у Турчинова, который на заднем плане, как и все военные на плацу, утеплился по полной, ни речей, где не упоминается Россия как агрессор.

Одни украинцы риторику одобряют — реально поверили в рассказы о войне. Другие не понимают. Одни боятся. Другие считают, что их обманывают, пытаясь навязать выдуманные проблемы вместо того, чтобы решать настоящие, с которыми люди сталкиваются каждый день.

Показательный эпизод. Чернигов. Порошенко вышел к людям рассказывать о том, как Украина всех победит: экономика поднимется, национальная валюта вырастит.

"И вот на этом моменте по всей видимости в людях, которые стояли безмолвно, что-то все-таки проснулось, потому что хоть человек забитый, может быть, до ужаса, но если он выживает на тысячу триста гривен, в нем иногда что-то просыпается, когда рядом стоит тело и рассказывает о том, что будет защищать пенсионеров", — сказал блогер Анатолий Шарий.

Порошенко говорит, что за пенсии не президент отвечает. Дальше — фраза, которой пенсионер точно не ожидал: "Будешь президентом — придешь расскажешь".

Вот что говорили люди в том же Чернигове, когда их никто не перебивал: "В берут соль, свечки и муку. Люди хватают все. Это тревожит. Люди говорят, что это, скорее всего, искусственная паника, чем настоящая. Мы должны держать себя в руках".

Получалось это в течение недели далеко не у всех. Особенно чувствительно на новости украинских каналов об угрозе российской агрессии отреагировали радикалы. Сразу в нескольких городах они пришли к российским диппредставительствам с лозунгами и покрышками. В Харькове забросали фаерами посольство — огонь вспыхнул моментально. В Киеве подожгли машину с дипломатическими номерами.

За бизнес-связи с Россией в Верховной Раде упрекнули президента Порошенко. Депутат Виталий Куприй снимает его выступление на телефон и в какой-то момент не выдерживает. "Украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того, чтобы защитить родную землю". "Инвестируя в Россию?!" "Помолчите!" Это "Помолчите!" — все, что ответил на это Порошенко. Дальше депутата, словно школьника, просто отсадили на задний ряд.

Военное положение, которое было введено в десяти областях на Украине, фактически отменяет в стране действие отдельных статей Конституции. Огромные полномочия получает военное руководство, которое теперь может изымать любое имущество, в том числе автомобили, помещения, офисы в военных целях. Кроме того, вводить трудовую повинность и требовать от работоспособных граждан, например, рыть окопы.

Девочки лет 14 срывают и жгут траву, ребята лет 12 копают окопы и взбираются на кучу земли в каске и с биноклем в руках. В перерывах играют в хоровод. Бегающие гуси вызывали бы улыбку, если бы детям на полном серьезе не внушали угрозу войны.

"Я не согласна с этими войнами. Я просто поражаюсь бездушием людей, которые нападают на наши территории и пытаются их захватить", — сказала одна из девочек.

Какие территории пытаются "захватить" и кто? Дети делают вид, что понимают, а взрослые в детали не вдаются. Обрывочных сведений о произошедшем в Керченском проливе для общего ощущения напряжения вполне достаточно.

Всю неделю новости о военном положении накладывались на информацию об усилении напряжения в связи с церковным расколом. Кабмин Украины передал государству сооружения Почаевской лавры. Это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй во всей стране после Киево-Печерской лавры. До недавнего времени принадлежал Украинской Церкви Московского Патриархата.

Шесть километров от Почаевской лавры. Село Будки. На момент переписи 2001 года население составляло 1045 человек. Сегодня здесь больше ста домов и два магазина. В связи с последними новостями местные жители, конечно, обсуждают тему раскола Церквей, но по-настоящему их заботят совсем другие вопросы.

Из района, где раньше работали фермы, фабрики, сахарный завод, молодежь уезжает. Кто — навсегда, кто — на заработки. Большинство ребят надеется, что военное положение на них не отразится. "Это не наша война", — говорят люди.

По какому принципу Порошенко на самом деле выбрал десять областей для введения военного положения, станет понятно в конце месяца. С 31 декабря на Украине официально начинается предвыборная президентская кампания. Разрешат ли ее начать кандидатам, отменив военное положение, — пока вопрос.

Текст: "Вести недели"

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