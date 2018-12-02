Тема:
Ситуация на Украине 12 минут назад
Страсти в Киеве: "300 спартанцев" по-украински и "Камчатка" для депутата
Автор: Дмитрий Киселёв
Удивительно, но бесславный рейд украинских катеров в российские территориальные воды чудесным образом позволил Порошенко ввести в десяти областях Украины военное положение. Прежде всего, приграничные с Россией области — те, где и русский язык более живуч, и каноническая Православная Церковь, где и население труднее взять в канун президентских выборов под контроль. Порошенко хотел ввести военное положение на 60 дней и по всей стране.
Все было заготовлено заранее. И даже газета "Урядовый курьер" уже официально опубликовала указ Порошенко о 60-тидневном военном положении для всей страны. Именно за это время Порошенко хотел подправить свой рейтинг и, если получится, решить, идет ли он на выборы главы государства. Но Верховная Рада уполовинила аппетит олигарх-президента — лишь на 30 дней и лишь полстраны теперь на военном положении.
Для всех на Украине очевидно, что это — предвыборный ход Порошенко. Рейтинг у него микроскопический. Но не стоит недооценивать шансы Петра Алексеевича сохранить власть. За эти тридцать дней он рассчитывает запугать несогласных, разгромить самых активных, создать на этих территориях свои структуры, которые фальсифицируют результаты голосования. Пока — 30 дней. Но потом — новая провокация и продление. Почему нет? Опыт имеется. Верховная Рада готова. И Запад готов. Тест пройден. Украина терпит.
Автор: Антон Лядов
В центре студии — депутат Украины. Тот, кто вскакивает с кресла со словами "Ты, чо?!" — заместитель министра. Замминистру Украины по вопросам неподконтрольных территорий Грымчаку, который, как заметили в соцсетях, явно почувствовал себя героем фильма "300 спартанцев", не понравилась версия депутата, что в инциденте в Керченском проливе не была заинтересована Россия.
Если посмотреть остальные украинские каналы, можно понять, что в сломанной пластмассовой тумбе в этой полемике нет ничего удивительного. Всю неделю с момента произошедшего в Керченском проливе журналисты, политики, давали понять: Россия хочет войны.
В Днепропетровской области отрабатывают наступательную операцию. Невидимые броневики 93-й бригады. Невидимые потому, что, по легенде, их не должны видеть с противоположного берега, который — метрах в 20 за клубами дыма.
Президент Порошенко на морозе выступал 15 минут, и уши начали отмерзать уже после вступления: вот он пытается отогревать их перчаткой в момент паузы. Курс на военное положение, выбранный самим Порошенко, не предусматривает ни шапки на верховном главнокомандующем, хотя бы как у Турчинова, который на заднем плане, как и все военные на плацу, утеплился по полной, ни речей, где не упоминается Россия как агрессор.
Одни украинцы риторику одобряют — реально поверили в рассказы о войне. Другие не понимают. Одни боятся. Другие считают, что их обманывают, пытаясь навязать выдуманные проблемы вместо того, чтобы решать настоящие, с которыми люди сталкиваются каждый день.
Показательный эпизод. Чернигов. Порошенко вышел к людям рассказывать о том, как Украина всех победит: экономика поднимется, национальная валюта вырастит.
"И вот на этом моменте по всей видимости в людях, которые стояли безмолвно, что-то все-таки проснулось, потому что хоть человек забитый, может быть, до ужаса, но если он выживает на тысячу триста гривен, в нем иногда что-то просыпается, когда рядом стоит тело и рассказывает о том, что будет защищать пенсионеров", — сказал блогер Анатолий Шарий.
Порошенко говорит, что за пенсии не президент отвечает. Дальше — фраза, которой пенсионер точно не ожидал: "Будешь президентом — придешь расскажешь".
Вот что говорили люди в том же Чернигове, когда их никто не перебивал: "В берут соль, свечки и муку. Люди хватают все. Это тревожит. Люди говорят, что это, скорее всего, искусственная паника, чем настоящая. Мы должны держать себя в руках".
Получалось это в течение недели далеко не у всех. Особенно чувствительно на новости украинских каналов об угрозе российской агрессии отреагировали радикалы. Сразу в нескольких городах они пришли к российским диппредставительствам с лозунгами и покрышками. В Харькове забросали фаерами посольство — огонь вспыхнул моментально. В Киеве подожгли машину с дипломатическими номерами.
За бизнес-связи с Россией в Верховной Раде упрекнули президента Порошенко. Депутат Виталий Куприй снимает его выступление на телефон и в какой-то момент не выдерживает. "Украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того, чтобы защитить родную землю". "Инвестируя в Россию?!" "Помолчите!" Это "Помолчите!" — все, что ответил на это Порошенко. Дальше депутата, словно школьника, просто отсадили на задний ряд.
Военное положение, которое было введено в десяти областях на Украине, фактически отменяет в стране действие отдельных статей Конституции. Огромные полномочия получает военное руководство, которое теперь может изымать любое имущество, в том числе автомобили, помещения, офисы в военных целях. Кроме того, вводить трудовую повинность и требовать от работоспособных граждан, например, рыть окопы.
Девочки лет 14 срывают и жгут траву, ребята лет 12 копают окопы и взбираются на кучу земли в каске и с биноклем в руках. В перерывах играют в хоровод. Бегающие гуси вызывали бы улыбку, если бы детям на полном серьезе не внушали угрозу войны.
"Я не согласна с этими войнами. Я просто поражаюсь бездушием людей, которые нападают на наши территории и пытаются их захватить", — сказала одна из девочек.
Какие территории пытаются "захватить" и кто? Дети делают вид, что понимают, а взрослые в детали не вдаются. Обрывочных сведений о произошедшем в Керченском проливе для общего ощущения напряжения вполне достаточно.
Всю неделю новости о военном положении накладывались на информацию об усилении напряжения в связи с церковным расколом. Кабмин Украины передал государству сооружения Почаевской лавры. Это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй во всей стране после Киево-Печерской лавры. До недавнего времени принадлежал Украинской Церкви Московского Патриархата.
Шесть километров от Почаевской лавры. Село Будки. На момент переписи 2001 года население составляло 1045 человек. Сегодня здесь больше ста домов и два магазина. В связи с последними новостями местные жители, конечно, обсуждают тему раскола Церквей, но по-настоящему их заботят совсем другие вопросы.
Из района, где раньше работали фермы, фабрики, сахарный завод, молодежь уезжает. Кто — навсегда, кто — на заработки. Большинство ребят надеется, что военное положение на них не отразится. "Это не наша война", — говорят люди.
По какому принципу Порошенко на самом деле выбрал десять областей для введения военного положения, станет понятно в конце месяца. С 31 декабря на Украине официально начинается предвыборная президентская кампания. Разрешат ли ее начать кандидатам, отменив военное положение, — пока вопрос.
Ранее по теме
-
Два ножа и топор: мужчина убил на кухне мать, еще одну женщину и себя6 часов назад
-
Странные заявления: Порошенко нужны деньги и очки7 часов назад
-
Запущенный Порошенко киевский аэроэкспресс застрял в сугробах11 часов назад
-
Поход в киевское кафе закончился для иностранца расстрелом1 сутки назад
-
"Пальцы веером": Порошенко рассказал, что будет в случае получения автокефалии1 сутки назад
-
Дети тоже могут шпионить: Морозов отреагировал на "бред сумасшедшего" Тетерука1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал о встрече с Трампом
- Россия испытала "Пенициллин"
- Лидер "Чайф" устроил разборки из-за "бани" в самолете
- Париж в огне: митинги превратились в погромы
- Нетаньяху и его жену могут обвинить в коррупции
Самое читаемое
-
Неизвестные скупают доллары пачками, даже не пересчитывая. Что происходит?
- Упали с крыши: тела девочки, ее матери и бабушки нашли рядом с домом
- Трансгендер будет впервые участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"
- На Украине начались массовые нападения на фуры с российскими номерами
- Взаимные обвинения и запутанные подробности: скандал вокруг бизнеса Трампа разгорается
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Запрещенные в РФ "китайцы" Chery: владельцев попросили на них не ездить
- Lada готовит таинственную новинку по имени Van
- Названы автомобили с лучшими и худшими фарами
- Вот какой будет новая Skoda, которая заменит Rapid!
Вести.Экономика
-
Ноябрь 2018 года стал худшим месяцем для нефти за 10 лет
- Сбербанк подвергся серии из шести хакерских атак высокой мощности
- Венгрия хочет присоединиться к "Южному газовому коридору"
- СМИ: некие физлица тайно скупают у банков огромные суммы валюты
- Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Военная истерия на Украине
- Переводчик не выдержал: подробности убийства на Украине Андреа Роккелли
- Дорожные приключения на G20: Ангелу Меркель высмеяли
- Варшава отдает Москве строителя Алабяно-Балтийского тоннеля
- Юг России парализован снегопадом
- Non/fiction: встреча с книгами и писателями
Москва 24
-
Все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделали c Украины
- Арестован участник захвата заложников в Буденновске
- Главе реабилитационного центра предъявили обвинение по делу о смерти актера Марьянова
- Ударил ребенка ногой по голове: секцию буйного тренера закрыли
- Лауреата "Русского Букера" спасают врачи после неудачной попытки суицида
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Литера "А": на столичных дорогах появятся машины без водителя
- "Синяя птица": борьба за места в финале накаляется
- Культура как навигатор в мире информации: о чем говорят на ярмарке Non/fiction
- Каток у стен Кремля открыли знаменитые фигуристы
- В выходные в столице ждут в гости Деда Мороза
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- "Школа PUBG Mobile": новый конкурс от Gmbox и Honor Play!
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
"Синдром белого халата" искажает показатели кровяного давления
- В пещерной живописи нашли астрономический код
- Электрическая стимуляция вернёт пациентам чувство обоняния
- Митохондриальная ДНК может быть унаследована от отцов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения