Хабенский и Ширвиндт получили премии ФЕОР

Лауреатами ежегодной премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" стали Константин Хабенский и Александр Ширвиндт.

В воскресенье, в первый день Хануки, статуэтки в виде скрипача вручены лауреатам премии. Актер и режиссер Константин Хабенский получил награду в номинации "Кинематограф" за фильм "Собибор". Худрук театра сатиры Ширвиндт стал лауреатом номинации "Человек-легенда" за вклад в развитие театрального искусства в нашей стране.

Премии ФЕОР также удостоены член попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Алексей Лихтенфельд, писатель Носон Вершубский и директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ Олег Будницкий.

Награду получили Театр имени Евгения Вахтангова (за постановку спектакля "Наш класс" о жизни евреев в Польше в 1941 году) и издательство "Точка" (за книгу "Черта" о жизни в черте оседлости).

В прошлые годы лауреатами премии становились Иосиф Кобзон, Петр Тодоровский, Оскар Фельцман, Ирина Винер-Усманова, Роман Абрамович и другие.