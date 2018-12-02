В СЖР считают, что Киев пытается скрыть правду о Крыме

Председатель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев заявил о попытке Украины скрыть от мировой общественности правду о жизни в Крыму.

По словам Горбачева, новые правила посещения Крыма иностранными сотрудниками СМИ, которые ввел официальный Киев, свидетельствуют о намерении помешать журналистам своими глазами увидеть жизнь на полуострове.

"Бывая здесь, иностранные журналисты представят происходящее в невыгодном для Киева свете. Осуществляется, по сути, практика закрытого занавеса", — заявил Горбачев.

Журналист отметил, что Киев предпочитает снабжать зарубежные СМИ своей информацией, на основе которой создаются антироссийские публикации.

Впрочем, напомнил председатель организации, приехать в Крым можно по Крымскому мосту или самолетом, а для работы иностранным журналистам нужна лишь аккредитация МИД РФ.

Министерство информационной политики Украины после введения президентом Порошенко военного положения в ряде областей объявило о необходимости иностранным журналистам получать специальное разрешение.

Поводом для обострения ситуации в регионе послужила провокация ВМС Украины в Керченском проливе, пишет ТАСС.