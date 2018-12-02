Из-за ДТП с тремя фурами перекрыли трассу "Дон"

Трасса "Дон" перекрыта в южном направлении из-за аварии с участием трех фур, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в 16.25 по московскому времени в Богородицком районе Тульской области на 247-м километре автотрассы "Дон". По предварительным данным, фура, двигавшаяся в северном направлении, столкнулась с разделительным ограждением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой фурой. Третий грузовик, двигавшийся в попутном направлении, не успел затормозить и врезался в столкнувшиеся машины.

Водитель фуры, устроивший аварию, был доставлен в больницу, где, несмотря на помощь медиков, скончался. О других пострадавших данных пока нет.

На трассе полностью перекрыто движение в южном направлении. Транспортные потоки направляются в объезд участка.