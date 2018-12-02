Бывший советник Трампа отрицает связь с Ассанжем

Американский политический консультант Роджер Стоун, который во время президентской кампании 2016 года был советником Дональда Трампа, отрицает, что поддерживал связь с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

"Я не поддерживал контакт с Ассанжем", — приводит слова Стоуна ТАСС. Он добавил, что и сам основатель WikiLeaks ранее отрицал, что поддерживал с ним связь.

Стоун заявил, что с Ассанжем никогда не разговаривал. Он признал, что обращался к представителю WikiLeaks, однако последний от контактов отказался. Соответствующее сообщение политконсультант передал в спецкомитет по разведке Палаты представителей конгресса США. Позже это сообщение попало в СМИ, где его исказили, отметил бывший советник Трампа.

Ранее некоторые американские СМИ сообщили, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, заинтересовался личностью Стоуна и его помощников. Следователи полагают, что Стоун мог связываться с Ассанжем.