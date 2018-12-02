Пилотов Airbus отстранили за потерю колеса при посадке во Вьетнаме

Вьетнамская компания VietJet Air отстранила от работы пилотов Airbus A321 после того, как самолет потерял при посадке колеса переднего шасси.

Инцидент произошел в городе Буонметхуот центральной провинции Даклак. На борту находились 207 пассажиров, из них шестеро пострадали.

Управление гражданской авиации Вьетнама решило лишить лицензий двух пилотов. Однако авиакомпании сообщила только об их отстранении.

Министерство транспорта поручило управлению гражданской авиации провести расследование.

Одно из колес так и не нашлось, передает РИА Новости.