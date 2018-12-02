Движение по трассе "Дон" восстановили к вечеру

На трассе "Дон" в Тульской области движение на платном участке восстановлено.

Ранее сообщалось о столкновении трех грузовых машин — "Камаза", "Мана" и "Ивеко", из-за чего на дороге образовался затор протяженностью 1 километр.

Водитель фуры, выехавшей на встречную полосу, виновник аварии, скончался в Богородицкой больнице. Вероятно, он уснул за рулем.