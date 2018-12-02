"Спартак" выиграл у "Локомотива" в чемпионском дерби

Воскресная программа 16-го тура первенства России по футболу в премьер-лиги финишировала матчем двух чемпионов страны последних лет: "Спартак" принимал "Локомотив". В первом круге железнодорожники не смогли дома одолеть "красно-белых" (0:0), теперь те на своем поле добились победы – 2:1.

Матч начался с гола который на 3-й минуте заставил замолчать трибуны: всем памятно, что поклонники "Спартака" после ухода тренера Массимо Карреры выбрали в качестве "козла отпущения" именно Дениса, третируют его и призывают руководство уволить бывшего капитана. Однако новый наставник экс-чемпионов России Олег Кононов продолжает ставить Глушакова в состав и, как видно, не зря.

В конце первого тайма счет удвоился: отличился Луис Адриано и хозяева повели 2:0. Однако вскоре после старта второй 45-минутки "красно-белые" остались в меньшинстве: удален был за игру рукой в своей штрафной Рассказов и мало того – судья назначил пенальти. Однако Смолов не смог забить – удар отразила штанга.

Тем не менее, несколько шокированный упущенным шансом "Локо" не сдается и на 80-й минуте Фарфан забивает и возвращает интригу. Но "Спартак" сумел вдесятером выдержать финальный навал гостей и отстоял победный счет и 3 важнейших очка. У "красно-белых" стало 25 турнирных баллов и они догнали в таблице своих соперников по чемпионскому дерби.