Охранники военной базы в Швеции поймали двух посторонних иностранцев

На территории базы Военно-морского флота Швеции, расположенной неподалеку Стокгольма на острове Муске, задержаны двое посторонних мужчин. По данным шведских СМИ, они оба иностранцы, об их национальности ничего не говорится.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение для прессы Вооруженных сил Швеции, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 декабря. Посторонних задержали охранники базы. Им пришлось сделать предупредительный выстрел.

Подозрительные мужчина переданы полиции для выяснения причин и обстоятельств их нахождения на территории военной базы.

В сообщении шведских Вооруженных сил отмечается, что за нахождение на охраняемом объекте без разрешения задержанным грозит тюремное заключение или штраф.