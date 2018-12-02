Около полумиллиона белорусов будут платить коммуналку по полной

В Белоруссии около полумиллиона человек попали в базу данных о трудоспособных, но не занятых в экономике страны жителях, то есть они будут платить коммуналку по полному тарифу.

Сюда входит вода, газ, тепло, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

База будет обновлять сначала ежеквартально, а затем – в режиме онлайн.

В январе президент страны Александр Лукашенко из-за протестов отменил так называемый "налог с тунеядцев". Однако согласно новому декрету с 1 января 2019 года трудоспособные, но нетрудоустроенные граждане будут оплачивать субсидируемые государством услуги в полном размере, передает РИА Новости.