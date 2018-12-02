Двое неизвестных мужчин в воскресенье вечером ограбили церковную лавку на Рязанском проспекте в Москве.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, по предварительной информации, двое злоумышленников зашли в церковную лавку и достали предмет, похожий на пистолет. Угрожая им продавцу, они кувалдой разбили витрины, похитили церковные ценности и скрылись.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Грабителей разыскивают.

18 ноября в Москве ограбили церковную лавку на Волгоградском проспекте. Тогда ворам удалось унести два лотка с ювелирными изделиями.