Олег Кононов: пока команда играет на 20% от необходимого

Новый наставник экс-чемпионов России по футболу из московского "Спартака" Олег Кононов после победы своих подопечных над лучшим клубом прошлого сезона "Локомотивом" (2:1) в матче чемпионата страны сообщил, что его команда играет всего на 20% от того состояния, которое сам тренер хотел бы видеть.

Журналисты во время пресс-раута Кононова после матча отметили, что во время гола "Спартак" играл очень высоко. "Вот вы говорите, что мы высоко играем, — цитирует наставника "красно-белых" издание "Спорт-экспресс". – Мы еще не высоко играем. Мне бы этого хотелось. То, как мы сейчас играем, это 20 процентов от того, что мне хотелось бы".

"В первую очередь, я думаю о своей команде, а не подстраиваюсь под соперника. Это всегда так было, еще до "Спартака". Мы должны всегда побеждать, переигрывать соперника, действуя с мячом, а не действуя без мяча. Мы должны переигрывать соперника, даже если у них лучше подбор исполнителей", – сказал Кононов.

Когда тренера спросили, что он сделал с Ханни, который неожиданно был одним из лучших, то Кононов сказал: "Я ничего не делал. Это он выходит и делает на поле. Он понимал, что игра с "Рапидом" у него не совсем удалась".