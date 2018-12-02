В Йемене хуситы захватили сотрудника ООН

В Йемене повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" захватили Мухаммада аш-Шайбани – специалиста Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщил йеменский министр информации Муамар аль-Иряни.

Он добавил также, что международное сообщество и спецпосланник в Йемене призывают занять решительную позицию в оценке деятельности повстанцев, захватывающих и убивающих граждан Йемена в городе Ходейда и других районах страны.

Конфликт хуситов и правительства Йемена длится с 2014 года, напоминает РИА Новости. Сторону властей заняла военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. ООН пытается урегулировать конфликт, но пока безуспешно.

В настоящее время наиболее активные бои ведутся в провинции Ходейда. Там находится один из портов, через который на захваченную повстанцами территорию доставляются коммерческие грузы и гуманитарная помощь. Прекращение работы этого порта может привести к тому, что миллионы жителей Йемена окажутся под угрозой голода.