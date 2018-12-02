Тренер "Спартака": Селихов не в кондициях, на стороне Реброва - опыт

Как сообщил журналистам наставник футбольного "Спартака" Олег Кононов, голкипер клуба Александр Селихов пока не полностью восстановился после травмы, а в паре Артема Реброва и Александра Максименко тренер выбрал более опытного вратаря. Ребров сыграл в победном матче против "Локомотива" (2:1).

"Селихов до конца не в кондициях, только сейчас начинает работать, — цитирует Кононова РИА Новости. – Серьезная травма была. Что касается Максименко и Реброва, я выбрал опыт для команды. Нужен более опытный вратарь в таких матчах".

При этом Кононов отметил, что Максименко — очень хороший вратарь: "Я надеюсь, что у него будет замечательное будущее. Он очень хорошо работает на тренировках, я в какие-то моменты в восторге от того, как он выручает команду".