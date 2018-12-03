Футбольная Европа получила третий клубный турнир

Европейский союз футбольных ассоциаций окончательно утвердил создание третьего клубного турнира, который стартует с сезона 2021 года. Название для нового турнира пока не придумано, но известно, что он на его групповом этапе по той же схеме, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы, выступят 32 команды.

Стоит напомнить, что ранее в Старом Свете проводились три еврокубка – Кубок чемпионов, Кубок кубков и Кубок УЕФА. Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней – точно так же, как в Лиге Европы. Победитель этого состязания получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Матчи будут проводиться по четвергам, одновременно с Лигой Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Финалы всех трех клубных турниров будут проводиться на одной неделе – в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).