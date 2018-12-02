В крупной аварии под Москвой погиб человек

На Ленинградском шоссе под Москвой произошла крупная авария: столкнулись сразу шесть автомобилей. Погиб один человек, еще 6 получили травмы.

Столкновение произошло в районе шестого километра МКАД, уточняет ТАСС. Движение в районе аварии затруднено.