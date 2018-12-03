3 декабря к МКС отправляется новая экспедиция

3 декабря 2018 года к МКС стартует первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" космический корабль "Союз МС-11". Старт запланирован на 14:31 по времени Москвы, стыковка с Международной космической станцией – на 20:36 по времени Москвы. Запуск пройдет с Байконура, уточняет РИА Новости.

На борту "Союза" на орбиту поднимутся российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сан-Жак (Канада) и Энн Шарлотт Макклейн (США). Корабль будет выведен в космос ракетой "Союз-ФГ", аналогичной той, что потерпела аварию 11 октября.

Экипаж проведет на борту МКС 194 суток. Сначала старт новой экспедиции планировался на двадцатые числа декабря, однако затем его перенесли на более раннюю дату, чтобы не оставлять станцию необитаемой. "Союз МС-09" с экипажем, который сейчас находится на станции, вернется на Землю в конце декабря.

За время пересменки Кононенко и другой российский космонавт, Сергей Прокопьев, выйдут в открытый космос и обследуют обшивку "Союза МС-09", в котором 30 августа было обнаружено отверстие. Космонавты вскроют часть противометеоритной защиты и экранно-вакуумной теплоизоляции и изучат, как выглядит отверстие снаружи. Эти данные нужны для работы комиссии, расследующей причину появления дыры в обшивке корабля.

"Союз МС-11" также привезет на МКС новый прибор "Орган.Авт", участвующий в эксперименте "Магнитный 3D-биопринтер". Предыдущий прибор находился в бытовом отсеке корабля, который потерпел аварию. Он выдержал падение с 60-километровой высоты и почти не пострадал, однако было решено отправить в космос его дублер, ранее использовавшийся для тренировок.

Авария предыдущего "Союза-ФГ" произошла из-за неправильного отделения бокового блока первой ступени. Экипаж – космонавт Алексей Овечкин и астронавт Ник Хейг – приземлились через 20 минут после старта.