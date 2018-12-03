Бывший глава МИД Германии прокомментировал странные заявления Порошенко

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил: Украина пытается использовать события в Керченском проливе, чтобы втянуть Германию в войну против России. По его словам, нельзя позволить Киеву это сделать. Габриэль согласен с мнением, что необходимо вернуться к нормальным отношениям и диалогу.

Это реакция политика на слова Петра Порошенко, который в интервью немецким СМИ все перевернул и внезапно заявил, что Россия намерена захватить Бердянск и Мариуполь, напоминает телеканал "Россия 24".