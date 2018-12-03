Париж после погромов: остатки баррикад и обезглавленный Наполеон

Париж приходит в себя после уличной бойни, которую устроили те, кто выступает против экономических реформ президента Макрона. Сожженные дотла машины, разбитые окна и витрины, везде остатки баррикад. Полиция пустила в ход резиновые пули, газ, водометы и светошумовые гранаты.

Три человека погибло, почти 200 получили ранения, передает телеканал "Россия 24". 400 человек задержано, многие пойдут под суд. Эммануэль Макрон провел экстренное совещание с премьером и главой МВД. По его итогам заявлений не было, но власти допустили, что во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения.

Макрон также съездил к Триумфальной арке. Она разрисована, статуя Наполеона обезглавлена.