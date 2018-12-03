Саакашвили призывает Грузию к очередному перевороту

В Грузии на акции протеста вышли сторонники проигравшего президентские выборы Григола Вашадзе. Его выдвинула партия Михаила Саакашвили, передает телеканал "Россия 24". Беглый экс-президент призывает к очередному перевороту.

В Тбилиси, тем временем, задержаны боевики из Украины. У них изъяли пистолеты, автоматы и боеприпасы. Грузинские следователи выясняют сейчас, кто за ними стоит.