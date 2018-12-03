Ежегодная премия "Скрипач на крыше": итоги

В Государственном Кремлевском дворце вручили ежегодную премию "Скрипач на крыше". По традиции в праздник Ханука Федерация еврейских общин России отмечает заслуги общественных и культурных деятелей, напоминает телеканал "Россия 24".

В номинации "Кинематограф" награду получил Константин Хабенский за отображение героизма узников нацизма в фильме "Собибор".

Александр Ширвиндт стал лауреатом номинации "Человек-легенда" за вклад в развитие театрального искусства в России.