После 8-летнего перерыва Владивосток и таежную глубинку вновь связал поезд

В Приморье восстановили сообщение по железной дороге между Владивостоком и Чугуевским районом края. По пути следования поезд будет забирать пассажиров с 15 станций. Причем добраться до краевого центра и обратно они теперь смогут с большим комфортом.

Первых пассажиров рейса железнодорожники встречают хлебом-солью. После 8-летнего перерыва таежную глубинку Приморья с краевой столицей вновь связал поезд. С просьбой восстановить пассажирское движение к главе региона обратились местные жители, среди которых — и ветераны железнодорожного транспорта.

"Это был 1972 год, 20 мая пошел первый поезд, и я продала первый билет, — вспоминает Валентина Вернодуб, житель села Чугуевка, ветеран железнодорожного транспорта. — Пассажиров не вмещал зал, в кассу пройти было невозможно. Так много было народа".

Стоимость проезда составляет 610 рублей, это вдвое дешевле автобусного билета. Поездки будут дотироваться из краевого бюджета, что обеспечит их доступность.

Станция Лимонник, Варфоломеевка, Сысоевка… Десяток сел, и даже город Арсеньев целых восемь лет не слышали гудок пассажирского поезда. Пока в поезде один вагон. Он рассчитан на 81 пассажира. Но при необходимости железнодорожники увеличат состав.

"Мы всегда готовы, по соглашению, которое сегодня заключено между Приморским краем и пригородной компанией, — говорит Николай Маклыгин, начальник Дальневосточной железной дороги. — Маршрут в списке обеспечения. Если вагонов будет мало, то мы еще добавим. В Приморском крае — полная компенсация пригородных перевозок, и мы считаем, что у нас хорошие партнерские отношения".

На пути следования поезд делает 15 остановок. Первая крупная станция — город Арсеньев, пятьдесят тысяч жителей. Местный вокзал пустовал почти десять лет. "Ребенку показать, что такое поезд, — говорит местный житель Виктор Толкачев. — Он еще не видел его ни разу и не ездил. Поедет!" "Давно его не было и все ждали очень, — рассказывает жительница Арсеньева Екатерина Уманец. — Посмотрели, что и билеты будут дешевле, — думаю, будет спрос".

Поезд курсирует через день. График движения составлен так, что дорога почти в 350 километров занимает ночь. Утром поезд прибывает на конечные станции.