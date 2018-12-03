Тренер "Локомотива" Семин: подарили "Спартаку" три очка

Главный тренер чемпионов России из столичного "Локомотива" Юрий Сёмин после поражения от "Спартака" (1:2) в столичном дерби чемпионата России отметил, что для зрителей матч получился очень интересным. Но все в игре решили ошибки, которых больше совершили железнодорожники.

"Для болельщиков была очень интересная игра, — цитирует Семина официальный сайт "Локо". – Мы разочарованы. Просто подарили "Спартаку" три очка. При этом действиями футболистов я доволен. Все сыграли хорошо, но допустили индивидуальные ошибки".

Тренер похвалил нападающего Смолова за то, что тот вызвался бить пенальти: "Хорошо, что он проявил инициативу и взял на себя ответственность. Плохо, что не забил. Наверное, в какой-то момент братья Миранчуки не стали брать на себя ответственность в этом смысле. Но это игра. Хуже, что Смолов не забил в первом тайме с игры, а пенальти — это лотерея. Хотя этот эпизод многое определил. Мы могли отыграться и победить".