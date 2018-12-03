Овечкин и Кузнецов не помогли "Вашингтону" в борьбе с "утками"

В Национальной хоккейной лиге матчем в Вашингтоне между местными "Кэпиталз" и клубом "Анахайм Дакс" стартовал очередной игровой день. Действующие обладатели Кубка Стэнли вели 2:0 и 5:1, но не удержали победный счет и уступили 5:6 после серии из семи побед подряд.

"Капиталисты" начали так хорошо, что их болельщики не сомневались в очередном успехе своих кумиров. Сначала Бэкстрем и Стивенсон вывели хозяев вперед, а после ответного гола Гецлафа к 33-й минуте Уилсон, россиянин Евгений Кузнецов и Дауд сделали счет почти неприличным — 5:1. При этом на счету Кузнецова и Александра Овечкина еще по голевому пасу.

Но затем забивали только гости, которые совершили почти невероятный камбэк и смогли выиграть в основное время. В составе "уток" из Анхайма отличились Кальяне, Ракелль, Линдхольм и дважды Оберг, на счету которого и победная шайба.